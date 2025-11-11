S’il est apparu diminué dans la deuxième manche lors de son premier match de poules au Masters face à Jannik Sinner (7−5, 6–1), qui l’a déjà battu quelques jours plus tôt à Paris, Felix Auger‐Aliassime a encensé l’Italien en conférence de presse.
Felix Auger Aliassime says Jannik Sinner has the best serve & return combination we’ve ever seen— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 10, 2025
"In Paris you told us that Jannik was very good to pressure as early as his first serve and return. I'm not pretending this Jannik is the best server or returner of all time, but do…
« Parmi les joueurs que j’ai affrontés, Sinner a probablement la meilleure combinaison service‐retour. Je n’ai jamais joué Federer dans son prime, mais Jannik sert 80 % de premières et retourne tout. Ses quatre premiers services sont pratiquement sur les lignes, je pense qu’il a réussi près de 80% de ses premiers services dans le premier set. De plus, au retour, il ne rate pratiquement jamais sur deuxième balle. Il en a raté quelques‐uns, ce qui est rare. Mais oui, c’est probablement la meilleure combinaison. »
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 08:53