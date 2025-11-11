S’il est apparu diminué dans la deuxième manche lors de son premier match de poules au Masters face à Jannik Sinner (7−5, 6–1), qui l’a déjà battu quelques jours plus tôt à Paris, Felix Auger‐Aliassime a encensé l’Italien en confé­rence de presse.

Felix Auger Aliassime says Jannik Sinner has the best serve & return combi­na­tion we’ve ever seen



« Parmi les joueurs que j’ai affrontés, Sinner a proba­ble­ment la meilleure combi­naison service‐retour. Je n’ai jamais joué Federer dans son prime, mais Jannik sert 80 % de premières et retourne tout. Ses quatre premiers services sont prati­que­ment sur les lignes, je pense qu’il a réussi près de 80% de ses premiers services dans le premier set. De plus, au retour, il ne rate prati­que­ment jamais sur deuxième balle. Il en a raté quelques‐uns, ce qui est rare. Mais oui, c’est proba­ble­ment la meilleure combinaison. »