ATP - Finals

Auger‐Aliassime, après sa défaite contre Sinner : « Je n’ai jamais joué contre Federer à son apogée, mais parmi les joueurs que j’ai affrontés, Jannik a proba­ble­ment la meilleure combi­naison service‐retour »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

S’il est apparu diminué dans la deuxième manche lors de son premier match de poules au Masters face à Jannik Sinner (7−5, 6–1), qui l’a déjà battu quelques jours plus tôt à Paris, Felix Auger‐Aliassime a encensé l’Italien en confé­rence de presse. 

« Parmi les joueurs que j’ai affrontés, Sinner a proba­ble­ment la meilleure combi­naison service‐retour. Je n’ai jamais joué Federer dans son prime, mais Jannik sert 80 % de premières et retourne tout. Ses quatre premiers services sont prati­que­ment sur les lignes, je pense qu’il a réussi près de 80% de ses premiers services dans le premier set. De plus, au retour, il ne rate prati­que­ment jamais sur deuxième balle. Il en a raté quelques‐uns, ce qui est rare. Mais oui, c’est proba­ble­ment la meilleure combinaison. »

Publié le mardi 11 novembre 2025 à 08:53

