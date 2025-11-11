AccueilATPATP - AthènesL'idée géniale de Djokovic après son sacre : "Impossible de fêter le...
ATP - Athènes

L’idée géniale de Djokovic après son sacre : « Impossible de fêter le 101e titre sans ça… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

691

Vainqueur à Athènes d’un 101e titre en carrière, grâce à sa victoire en finale contre Lorenzo Musetti, Novak Djokovic a marqué le coup en postant une photo déjà iconique sur les réseaux sociaux. 

On le voit devant l’Acropole, trophée en mains, entouré de plusieurs chiens dalma­tiens, clin d’œil évident au célèbre dessin animé Les 101 Dalmatiens.

« Impossible de fêter ce 101e titre sans quelques dalma­tiens », a écrit Novak Djokovic, fidèle à son humour et à sa créa­ti­vité légendaires.

Sacré Nole !

Publié le mardi 11 novembre 2025 à 08:10

