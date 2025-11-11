Vainqueur à Athènes d’un 101e titre en carrière, grâce à sa victoire en finale contre Lorenzo Musetti, Novak Djokovic a marqué le coup en postant une photo déjà iconique sur les réseaux sociaux.
On le voit devant l’Acropole, trophée en mains, entouré de plusieurs chiens dalmatiens, clin d’œil évident au célèbre dessin animé Les 101 Dalmatiens.
« Impossible de fêter ce 101e titre sans quelques dalmatiens », a écrit Novak Djokovic, fidèle à son humour et à sa créativité légendaires.
Sacré Nole !
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 08:10