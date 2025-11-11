En juillet dernier, Ons Jabeur prenait la décision de mettre sa carrière entre parenthèses. Quatre mois plus tard, la triple finaliste en Grand Chelem a annoncé une heureuse nouvelle : elle est enceinte de son premier enfant.
« Nous avons pris une petite pause pour nous ressourcer et recharger nos batteries… Il s’avère que nous avons préparé le plus adorable des retours. Le court devra attendre encore un peu, car bientôt… nous accueillerons notre plus petit coéquipier. Un petit garçon rejoindra l’équipe en avril », a écrit la joueuse tunisienne, mariée à Karim Kamoun, qui est également son préparateur physique.
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 10:19