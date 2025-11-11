AccueilWTAAprès avoir mis sa carrière en pause, Ons Jabeur fait une grande...
WTA

Après avoir mis sa carrière en pause, Ons Jabeur fait une grande annonce !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

97

En juillet dernier, Ons Jabeur prenait la déci­sion de mettre sa carrière entre paren­thèses. Quatre mois plus tard, la triple fina­liste en Grand Chelem a annoncé une heureuse nouvelle : elle est enceinte de son premier enfant. 

« Nous avons pris une petite pause pour nous ressourcer et recharger nos batte­ries… Il s’avère que nous avons préparé le plus adorable des retours. Le court devra attendre encore un peu, car bientôt… nous accueille­rons notre plus petit coéqui­pier. Un petit garçon rejoindra l’équipe en avril », a écrit la joueuse tuni­sienne, mariée à Karim Kamoun, qui est égale­ment son prépa­ra­teur physique.

Publié le mardi 11 novembre 2025 à 10:19

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats du Masters de Turin en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.