En juillet dernier, Ons Jabeur prenait la déci­sion de mettre sa carrière entre paren­thèses. Quatre mois plus tard, la triple fina­liste en Grand Chelem a annoncé une heureuse nouvelle : elle est enceinte de son premier enfant.

« Nous avons pris une petite pause pour nous ressourcer et recharger nos batte­ries… Il s’avère que nous avons préparé le plus adorable des retours. Le court devra attendre encore un peu, car bientôt… nous accueille­rons notre plus petit coéqui­pier. Un petit garçon rejoindra l’équipe en avril », a écrit la joueuse tuni­sienne, mariée à Karim Kamoun, qui est égale­ment son prépa­ra­teur physique.