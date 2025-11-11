Si Carlos Alcaraz est encore loin du relâchement et de l’esthétique de Roger Federer, l’Espagnol a le mérite d’avoir réussi un coup gagnant en utilisant un revers à un main. Un coup absolument pas naturel pour lui.
Pris de vitesse sur un revers croisé de Taylor Fritz, ce mardi sur le Masters de Turin, l’Espagnol a régalé les spectateurs italiens tout en se surprenant lui‐même.
Cheeky single hander 😮💨@carlosalcaraz #NittoATPFinals pic.twitter.com/0OpTkTBve1— Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2025
Un bel hommage au maestro suisse.
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 15:36