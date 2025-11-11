Si Carlos Alcaraz est encore loin du relâ­che­ment et de l’es­thé­tique de Roger Federer, l’Espagnol a le mérite d’avoir réussi un coup gagnant en utili­sant un revers à un main. Un coup abso­lu­ment pas naturel pour lui.

Pris de vitesse sur un revers croisé de Taylor Fritz, ce mardi sur le Masters de Turin, l’Espagnol a régalé les spec­ta­teurs italiens tout en se surpre­nant lui‐même.

Un bel hommage au maestro suisse.