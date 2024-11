De passage en confé­rence de presse après sa nouvelle défaite face à Jannik Sinner ce jeudi soir, Daniil Medvedev, offi­ciel­le­ment éliminé du Masters de Turin, a notam­ment été inter­rogé sur l’en­goue­ment popu­laire autour du joueur italien. Extraits.

Question : « À la gare, il y a beau­coup d’af­fiches. Les Italiens s’en­thou­siasment pour Sinner. Vous sentez‐vous désolé pour lui ? Avez‐vous l’im­pres­sion qu’il a de la chance ? Que pensez‐vous de cette atmo­sphère où il est le grand nom ici ? »

Daniil Medvedev : « Non, je pense que c’est génial. Mais s’il vivait en Italie, je me deman­de­rais comment cela se passe­rait, parce que ce n’est pas le cas. C’est un peu plus facile (sourire). Oui, je veux dire, je pense qu’il le mérite. Comme tout le reste : les contrats, les publi­cités, etc. C’est un beau numéro 1 mondial, qui gagne beau­coup de tour­nois. Il est très jeune, ce qui est toujours attrayant. Il a 23 ans. Il a peut‐être 13 ou 14 ans devant lui pour jouer, jouer, gagner, gagner. C’est donc normal. Je pense qu’il se sent bien avec ça. Alors pour­quoi devrais‐je être désolé pour lui ? »