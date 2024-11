Nick Kyrgios va enfin faire son grand retour !

Alors qu’il n’a disputé qu’un seul match depuis octobre 2022 (une défaite à Stuttgart en juin 2023), l’Australien parti­ci­pera à l’ATP 250 de Brisbane, du 31 décembre au 5 janvier prochain.

« Honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi bien depuis deux ans. J’ai joué cette année excep­tion­nelle en 2022. Puis j’ai commencé à ressentir des problèmes au poignet. Mais main­te­nant je me sens très bien. C’est mira­cu­leux, il y avait 15 % de chances que je revienne à ce niveau de jeu et nous y sommes », s’est réjoui le fina­liste de Wimbledon 2022 lors d’une inter­view accordée à la chaîne de télé­vi­sion austra­lienne 9News.

Une très bonne nouvelle pour le tennis.