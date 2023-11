Novak Djokovic est vrai­ment impi­toyable. Non seule­ment pour ses adver­saires mais égale­ment pour les fans de tennis qui s’at­ten­daient certai­ne­ment à une meilleure oppo­si­tion ce dimanche, en finale du Masters de Turin face à Jannik Sinner, un jour après la correc­tion infligée à Carlos Alcaraz.

L’Italien, pour­tant fort de sa première victoire en carrière face au numéro 1 mondial en phase de poule il y a quelques jours et poussé par une salle entière, a fait pâle figure contre un Serbe affamé qui dispu­tait sa 9e finale dans ce tournoi des maîtres.

Indécent sur sa mise en jeu avec seule­ment deux points perdus lors du premier set (20 sur 22), Nole parve­nait à faire presque tran­quille­ment la course en tête grâce à une balle de break convertie, à 2–1, dès sa première occa­sion. Clinique.

Plus lent, moins précis et un peu amorphe, Sinner concé­dait alors un break blanc d’en­trée de deuxième manche avant d’enfin se réveiller en sauvant trois balles de double break, à 0–2, sous les cris des tifosis. Il parve­nait alors à se créer ses premières balles de break mais Djokovic, plus vigi­lant que jamais, les écar­taient sans trembler.

Et c’est après une fin de match un peu plus équi­li­brée que Nole faisait malgré tout et défi­ni­ti­ve­ment plier son adver­saire et s’im­po­sait après 1h40 de jeu : 6–3, 6–3. Inexorable.

Serein, déter­miné, et surtout sans faille, Novak Djokovic remporte ainsi son 7e Masters (nouveau record) et le 98e trophée de son immense carrière. Avant de partir en vacances, il s’ar­rê­tera par le sud de l’Espagne, à Malaga, pour la phase finale de la Coupe Davis pour laquelle il nourrit de grosses ambi­tions pour son pays, la Serbie.