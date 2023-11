Sa fille et son fils sont arrivés pour les demi‐finales. Ils ont visi­ble­ment porté chance à leur papa qui a monté son niveau de jeu d’un cran depuis samedi.

Logique donc qu’à l’issue de son succès face à Jannik Sinner en finale du Masters de Turin ce dimanche, Novak se soit très vite rendu dans la box pour leur faire un gros câlin.

On sait que le Serbe est très proche de ses enfants et on peut faci­le­ment imaginer que leur présence ait été une moti­va­tion supplé­men­taire pour lui.