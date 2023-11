Impressionnée, comme nous tous, par le niveau de jeu déployé par Novak Djokovic, ce dimanche face à Jannik Sinner, pour s’of­frir un 7e Masters et un 98e trophée en carrière, Justine Henin, consul­tante pour Eurosport, a fina­le­ment expliqué que le numéro 1 mondial avait une fois de plus relégué la jeunesse au second plan.

« Novak Djokovic a éteint la jeunesse ces deux derniers jours. Et ça joue en face ! Alcaraz avec plus de ques­tion­ne­ment sur son état de forme mais Sinner a déve­loppé un niveau de jeu mons­trueux toute la semaine et aujourd’hui (dimanche), il ne peut pas exister face à ce Novak Djokovic. »