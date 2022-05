Il y a du chan­ge­ment à la Race après le Masters 1000 de Rome et avant Roland‐Garros.

Alors qu’il n’était même pas dans le top 100 début avril, Novak Djokovic réalise une magni­fique remontée. Son sacre en Italie lui permet de gagner 18 places et de s’ins­taller au 10e rang. Il est donc plus que jamais dans la course pour le Masters qui aura de nouveau lieu à Turin en fin de saison.

Rafael Nadal reste en tête devant Stefanos Tsitsipas qui double Carlos Alcaraz. Felix Auger‐Aliassime, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Daniil Medvedev et Taylor Fritz complètent le top 8.