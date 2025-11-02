AccueilATPATP - FinalsForfait à Metz, Auger-Aliassime met une énorme pression sur Musetti pour le...
Forfait à Metz, Auger‐Aliassime met une énorme pres­sion sur Musetti pour le Masters : « Si je me qualifie pour Turin, tant mieux. Sinon, bravo à Lorenzo »

Alors qu’il possède 160 points d’avance sur Lorenzo Musetti dans la course pour la dernière place quali­fi­ca­tive sur le Masters de Turin (du 9 au 16 novembre), Félix Auger‐Aliassime a fait le choix de laisser son destin entre les mains de l’Italien. 

De passage en confé­rence de presse après sa défaite en finale du Rolex Paris Masters face à Jannik Sinner, le Canadien, qui a reçu une wild card pour le Moselle Open, a fina­le­ment décidé de décliner l’in­vi­ta­tion. « J’ai eu des problèmes physiques ces derniers jours. Si je me qualifie pour Turin, tant mieux. Sinon, bravo à Lorenzo », a déclaré FAA. 

La donne est simple : Lorenzo Musetti, engagé sur l’ATP 250 d’Athènes, doit abso­lu­ment remporter le tournoi pour dépasser Auger‐Aliassime au clas­se­ment de la Race et ainsi valider son billet pour le fameux tournoi des maîtres. Un tournoi sur lequel Novak Djokovic est égale­ment présent…

Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 20:18

