Alors qu’il possède 160 points d’avance sur Lorenzo Musetti dans la course pour la dernière place qualificative sur le Masters de Turin (du 9 au 16 novembre), Félix Auger‐Aliassime a fait le choix de laisser son destin entre les mains de l’Italien.
De passage en conférence de presse après sa défaite en finale du Rolex Paris Masters face à Jannik Sinner, le Canadien, qui a reçu une wild card pour le Moselle Open, a finalement décidé de décliner l’invitation. « J’ai eu des problèmes physiques ces derniers jours. Si je me qualifie pour Turin, tant mieux. Sinon, bravo à Lorenzo », a déclaré FAA.
La donne est simple : Lorenzo Musetti, engagé sur l’ATP 250 d’Athènes, doit absolument remporter le tournoi pour dépasser Auger‐Aliassime au classement de la Race et ainsi valider son billet pour le fameux tournoi des maîtres. Un tournoi sur lequel Novak Djokovic est également présent…
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 20:18