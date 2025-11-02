Alors qu’il possède 160 points d’avance sur Lorenzo Musetti dans la course pour la dernière place quali­fi­ca­tive sur le Masters de Turin (du 9 au 16 novembre), Félix Auger‐Aliassime a fait le choix de laisser son destin entre les mains de l’Italien.

De passage en confé­rence de presse après sa défaite en finale du Rolex Paris Masters face à Jannik Sinner, le Canadien, qui a reçu une wild card pour le Moselle Open, a fina­le­ment décidé de décliner l’in­vi­ta­tion. « J’ai eu des problèmes physiques ces derniers jours. Si je me qualifie pour Turin, tant mieux. Sinon, bravo à Lorenzo », a déclaré FAA.

La donne est simple : Lorenzo Musetti, engagé sur l’ATP 250 d’Athènes, doit abso­lu­ment remporter le tournoi pour dépasser Auger‐Aliassime au clas­se­ment de la Race et ainsi valider son billet pour le fameux tournoi des maîtres. Un tournoi sur lequel Novak Djokovic est égale­ment présent…