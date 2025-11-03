Traditionnellement le directeur du tournoi donne une conférence de presse où il évoque la semaine. Celle de ce dimanche était tout à fait particulière puisqu’il s’agissait de la première édition du tournoi à la Paris la Défense Arena. Evoquant le fait que le tournoi ne gagnait pas d’argent, Cédric a notamment évoqué cetains coûts et notamment celui des rideaux.
« Nous avons 9 000 mètres carrés de rideaux. Ce ne sont pas des rideaux de douche comme ceux qu’on trouve chez soi. Le prix au mètre carré n’est pas fixe, mais vous pouvez faire des calculs pour vous faire une idée du coût. Le budget est conséquent, mais c’était indispensable pour le confort des joueurs et des supporters. Nous avons également des emplacements et des sections provisoires qui ont été aménagés. C’est un investissement pour nous. Nous les avons achetés, et ils ont été conçus sur mesure. Et, ici, je vais faire une comparaison avec l’immobilier. Lorsque nous avons un appartement de 100 mètres carrés et que nous déménageons dans un appartement de 200 mètres carrés, cela coûte évidemment plus cher »
