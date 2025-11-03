AccueilATPATP - Rolex Paris MastersPioline, directeur du tournoi : "Nous avons 9 000 mètres carrés de rideaux....
ATP - Rolex Paris Masters

Pioline, direc­teur du tournoi : « Nous avons 9 000 mètres carrés de rideaux. Ce ne sont pas des rideaux de douche comme ceux qu’on trouve chez soi. Le prix au mètre carré n’est pas fixe, mais vous pouvez faire des calculs pour vous faire une idée du coût »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

458

Traditionnellement le direc­teur du tournoi donne une confé­rence de presse où il évoque la semaine. Celle de ce dimanche était tout à fait parti­cu­lière puis­qu’il s’agis­sait de la première édition du tournoi à la Paris la Défense Arena. Evoquant le fait que le tournoi ne gagnait pas d’argent, Cédric a notam­ment évoqué cetains coûts et notam­ment celui des rideaux. 

« Nous avons 9 000 mètres carrés de rideaux. Ce ne sont pas des rideaux de douche comme ceux qu’on trouve chez soi. Le prix au mètre carré n’est pas fixe, mais vous pouvez faire des calculs pour vous faire une idée du coût. Le budget est consé­quent, mais c’était indis­pen­sable pour le confort des joueurs et des suppor­ters. Nous avons égale­ment des empla­ce­ments et des sections provi­soires qui ont été aménagés. C’est un inves­tis­se­ment pour nous. Nous les avons achetés, et ils ont été conçus sur mesure. Et, ici, je vais faire une compa­raison avec l’im­mo­bi­lier. Lorsque nous avons un appar­te­ment de 100 mètres carrés et que nous démé­na­geons dans un appar­te­ment de 200 mètres carrés, cela coûte évidem­ment plus cher »

Publié le lundi 3 novembre 2025 à 08:10

