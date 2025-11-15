AccueilATPATP - FinalsJannik Sinner, après sa qualification pour la finale : "Déjà en fin...
ATP - Finals

Jannik Sinner, après sa quali­fi­ca­tion pour la finale : « Déjà en fin de saison dernière, j’ai eu l’im­pres­sion que je servais beau­coup mieux qu’au cours de l’année »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

0

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Alex de Minaur en demi‐finales du Masters, Jannik Sinner s’est exprimé sur sa qualité de service. 

« Déjà en fin de saison dernière, j’ai eu l’im­pres­sion que je servais beau­coup mieux qu’au cours de l’année. Cette année, c’est pareil. J’espère que nous allons beau­coup travailler pendant l’in­ter­saison pour être prêts pour la saison prochaine. J’espère pouvoir servir comme ça tout au long de la saison. Rendre le service aussi stable que possible. Ça a très bien fonc­tionné. Surtout dans ce tournoi. Jouer en indoor aide énor­mé­ment à avoir plus confiance. Je suis très content du travail que nous faisons. Voyons ce qui va se passer. Dimanche, c’est le dernier match de la saison pour moi, donc je suis très heureux de terminer par une finale. »

Publié le samedi 15 novembre 2025 à 16:59

Article précédent
Sinner écoeure De Minaur, Djokovic et Monfils ne sont plus si loin…

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.