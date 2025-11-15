Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Alex de Minaur en demi‐finales du Masters, Jannik Sinner s’est exprimé sur sa qualité de service.

« Déjà en fin de saison dernière, j’ai eu l’im­pres­sion que je servais beau­coup mieux qu’au cours de l’année. Cette année, c’est pareil. J’espère que nous allons beau­coup travailler pendant l’in­ter­saison pour être prêts pour la saison prochaine. J’espère pouvoir servir comme ça tout au long de la saison. Rendre le service aussi stable que possible. Ça a très bien fonc­tionné. Surtout dans ce tournoi. Jouer en indoor aide énor­mé­ment à avoir plus confiance. Je suis très content du travail que nous faisons. Voyons ce qui va se passer. Dimanche, c’est le dernier match de la saison pour moi, donc je suis très heureux de terminer par une finale. »