ATP - Finals

Justine Henin, après la victoire de Sinner en demi‐finales : « C’est l’heure des vacances pour De Minaur, il en aura besoin »

Par Baptiste Mulatier

Aux commen­taires sur Eurosport de la victoire de Jannik Sinner contre Alex de Minaur en demi‐finales du Masters, Justine Henin a salué la perfor­mance de l’Australien malgré la supé­rio­rité évidente de l’Italien. 

« Depuis le début du tournoi, le ton était donné. De Minaur repart avec beau­coup de choses posi­tives : une première quali­fi­ca­tion pour les demies et une première victoire dans cette compé­ti­tion. Et un premier set de très haut niveau contre Sinner, qui n’a pas suffi, comme c’est souvent le cas pour lui, et pour d’autres. C’est l’heure des vacances pour De Minaur, il en aura besoin après une saison où il s’est bien donné. On est heureux pour lui de le voir déve­lopper un tennis relâché, libéré, qui n’a pas fait trem­bler Sinner mais qui l’a obligé à être patient, pour attendre son moment et pouvoir imposer sa domi­na­tion. Dominateur, il l’est depuis le début du tournoi. Il est en finale sans perdre un set, phéno­ménal à l’image de sa saison. »

Publié le samedi 15 novembre 2025 à 17:28

