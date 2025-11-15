Aux commentaires sur Eurosport de la victoire de Jannik Sinner contre Alex de Minaur en demi‐finales du Masters, Justine Henin a salué la performance de l’Australien malgré la supériorité évidente de l’Italien.
« Depuis le début du tournoi, le ton était donné. De Minaur repart avec beaucoup de choses positives : une première qualification pour les demies et une première victoire dans cette compétition. Et un premier set de très haut niveau contre Sinner, qui n’a pas suffi, comme c’est souvent le cas pour lui, et pour d’autres. C’est l’heure des vacances pour De Minaur, il en aura besoin après une saison où il s’est bien donné. On est heureux pour lui de le voir développer un tennis relâché, libéré, qui n’a pas fait trembler Sinner mais qui l’a obligé à être patient, pour attendre son moment et pouvoir imposer sa domination. Dominateur, il l’est depuis le début du tournoi. Il est en finale sans perdre un set, phénoménal à l’image de sa saison. »
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 17:28