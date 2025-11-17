AccueilATPATP - Finals"Je n’ai jamais vu ça auparavant, Alcaraz a perdu toute confiance en...
« Je n’ai jamais vu ça aupa­ra­vant, Alcaraz a perdu toute confiance en ce coup », s’étonne Gill Gross, analyste tennis

L’analyste tennis Gill Gross, qui colla­bore avec Tennis Channel et l’US Open, s’est dit, comme de nombreux obser­va­teurs, frappé par les diffi­cultés de Carlos Alcaraz à la volée face à Jannik Sinner en finale du Masters.

« Je n’ai jamais vu ça aupa­ra­vant : Alcaraz a tota­le­ment perdu confiance en sa volée de revers. Il n’arrive plus à en réussir une seule », a commenté l’expert sur le réseau social X.

Un constat d’autant plus éton­nant que l’Espagnol est réputé pour la finesse de sa main et la qualité de ses touchers.

Publié le lundi 17 novembre 2025 à 11:28

