L’analyste tennis Gill Gross, qui collabore avec Tennis Channel et l’US Open, s’est dit, comme de nombreux observateurs, frappé par les difficultés de Carlos Alcaraz à la volée face à Jannik Sinner en finale du Masters.
« Je n’ai jamais vu ça auparavant : Alcaraz a totalement perdu confiance en sa volée de revers. Il n’arrive plus à en réussir une seule », a commenté l’expert sur le réseau social X.
I’ve never seen this before but Alcaraz has lost all confidence on his backhand volley. He can’t buy a good one.— Gill Gross 🌆 (@Gill_Gross) November 16, 2025
Un constat d’autant plus étonnant que l’Espagnol est réputé pour la finesse de sa main et la qualité de ses touchers.
Publié le lundi 17 novembre 2025 à 11:28