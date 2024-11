Lors d’une inter­view accordée au site russe Kommersant, après son élimi­na­tion au Masters, Daniil Medvedev a annoncé la pour­suite de sa colla­bo­ra­tion avec son conseiller, Gilles Simon, commencée en début d’année.

In inter­view with Kommersant, Medvedev says Gilles Simon is staying on his team ahead of new season and, just like this year, he won’t play a warm‐up tour­na­ment before 2025 Australian Open.https://t.co/foTq5ebWrC