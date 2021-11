Casper Ruud est l’un des deux petits nouveaux du Masters, avec Hubert Hurkacz. Lors du media day, il a exprimé sa fierté d’être présent à Turin. Et il a égale­ment parlé de son premier match contre Novak Djokovic, prévu lundi à 14h. Le Norvégien reste assez prudent mais croit en ses chances.

« C’est le numéro un mondial et une véri­table légende du sport. Il faut que je découvre le type de plan de jeu qu’il met en place, puis donner le meilleur de moi‐même. Nole est le numéro un mondial et je suis le numéro huit. Je sais que j’ai un défi diffi­cile à relever, mais cela ne veut pas dire que je vais perdre », a déclaré Casper Ruud, égale­ment dans la poule d’Andrey Rublev et Stefanos Tsitsipas.

Au vu de la forme incer­taine du Russe et du Grec, Casper a clai­re­ment une carte carte à jouer dans ce groupe.