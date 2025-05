Après le Masters 1000 de Rome, les joueurs du circuit ont encore l’oc­ca­sion d’ap­porter des ajus­te­ments sur leur jeu, avant Roland‐Garros, avec l’ATP 500 d’Hambourg et l’Open de Genève.

Une période souvent boudée par les cadors par le passé. Jim Courier s’est d’ailleurs affiché critique sur les athlètes parti­ci­pant à ces événe­ments. Thierry Grin n’est pas de cet avis. Selon le direc­teur du tournoi suisse, l’ali­gne­ment de Djokovic en terre helvé­tique, et la présence d’Alexander Zverev montrent un regain de consi­dé­ra­tion pour ces compé­ti­tions avant la Porte d’Auteuil.

« Les deux plateaux sont extrê­me­ment, extrê­me­ment élevés, malgré le fait qu’Hambourg est un ATP 500, Genève attire presque des joueurs encore de meilleurs niveaux, ce qui est tota­le­ment excep­tionnel. Et puis ça démontre aussi que depuis dix ans en fait, c’était l’ère où les Nadal, Federer et autres, les membres du Big Four ne jouaient pas la semaine avant Roland‐Garros, ceci a changé, cette pratique a changé. Et on le voit aujourd’hui, les plus grands jouent la semaine avant, et puis évidem­ment c’est une excel­lente nouvelle pour Genève », a analysé l’an­cien 402e joueur mondial, dans un entre­tien accordé à Léman bleu.

Des propos à nuancer, le numéro un mondial Jannik Sinner, suivi de Lorenzo Musetti et Holger Rune ont déclaré forfait pour le tournoi d’Hambourg. Carlos Alcaraz n’avait prévu aucune sortie avant Roland‐Garros. Ces tour­nois relèvent plus d’une remise en forme pour les joueurs en manque de confiance, qu’un réel intérêt.