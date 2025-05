« Je pense que nous avons atteint tous les deux un très bon niveau, en parti­cu­lier dans le premier set (…) C’est proba­ble­ment l’un des meilleurs matchs que j’ai joués jusqu’à présent, surtout parce que j’ai main­tenu mon niveau tout au long du match », s’est réjoui Carlos Alcaraz après sa victoire contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Rome.

Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a partagé une opinion diffé­rente sur le niveau de l’Espagnol et du match en général.

« Tout le monde a ses avis, c’est drôle. Moi je ne suis pas du tout d’ac­cord avec ce que dit Alcaraz. Il y avait beau­coup de tension, ça c’est sûr et certain. Qu’Alcaraz dise que c’est le meilleur match qu’il ait fait sur terre, je ne sais pas d’où il sort ça. Ils étaient tous les deux très très mauvais en relance, même sur des services neutres, et notam­ment sur la première balle de set de Sinner. Ils ne contrô­laient pas la balle. Si c’était l’un des meilleurs matchs d’Alcaraz depuis des mois ? Certainement pas. On parle d’un mec qui est de toute façon plus fort que Sinner sur terre battue, c’est évident. Il est hyper léger et rapide, Sinner se déplace beau­coup moins bien. Le deuxième set, je veux bien qu’Alcaraz est très bien joué, mais il n’y a plus personne. Où est passé Sinner ? Il a disparu, je ne comprends pas ! Je veux bien qu’Alcaraz soit magni­fique dans le deuxième, mais vous avez vu la belle de Sinner ? Il n’y a plus aucune inten­tion, plus aucune puissance. »