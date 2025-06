Andy Roddick connait très bien le jeu sur gazon et les défaites cruelles qui peuvent accom­pa­gner une carrière. Pour lui, il ne faut pas s’in­quiéter concer­nant Jannik Sinner.

« Nous avons toutes ces conver­sa­tions et ces critiques, le concer­nant. Il reste que ce n’est pas sa meilleure surface, il reste que dans mon esprit il est toujours l’un des trois favoris pour gagner Wimbledon avec Alcaraz et Novak. Bublik a très bien joué pendant une heure mais jouer en 5 sets, reste diffé­rent en plus sur un tournoi sur deux semaines. Sinner ne peut que s’amé­liorer. Pour moi, ce n’est abso­lu­ment pas une défaite choquante. Je pense que Bublik pour­rait figurer sur la liste des 10 à 15 meilleurs joueurs sur gazon du moment s’il est en forme et engagé »