Lors de sa grande inter­view accordée à GQ, quelques mois après avoir mis un terme à sa carrière, Andy Murray a évoqué le soutien de son épouse, Kim Sears, tout au long de sa carrière.

« Quand on s’est mariés, on a passé notre lune de miel à Barcelone, et j’étais en stage d’en­traî­ne­ment. En gros, on a passé deux nuits ensemble, mais pendant la journée, je m’en­traî­nais, j’al­lais à la salle de sport et je faisais toute ma réédu­ca­tion. [La lune de miel] est très impor­tante pour la plupart des couples. C’était peut‐être aussi impor­tant pour elle, mais elle était prête à faire ce sacri­fice pour me permettre de pour­suivre mes objec­tifs. Elle a joué un rôle essen­tiel dans tout ce que j’ai accompli, alors j’es­saie main­te­nant de faire de mon mieux pour me rattraper. Si j’ai pensé à un autre voyage à Barcelone avec ma femme ? C’est une bonne idée, je devrais proba­ble­ment l’emmener quelque part. Je le ferai, peut‐être dans quelques années, quand les enfants seront un peu plus grands. »