« Je suis assis ici avec 10 titres et que des ATP 250, je ne dis pas que cela me dérange mais je ne vais pas le cacher, je veux essayer d’aller cher­cher un titre plus impor­tant », avouait récem­ment Casper Ruud, triple fina­liste en Grand Chelem, qui a déclaré en revanche ne pas avoir l’in­ten­tion de changer son carac­tère pour provo­quer plus d’en­goue­ment autour de sa personne.

« Je suis la personne que je suis, le joueur que je suis. Je suis très conscient que je ne joue pas de manière très ‘flashy’ (spec­ta­cu­laire), mon style de jeu n’est pas celui‐là. Pour moi, ma carrière de tennisman consiste avant tout à obtenir de bons résul­tats et non pas à jouer les plus beaux coups ou les plus beaux rallyes. Je préfère jouer un tennis régu­lier et stable, en faisant de mon mieux. Je ne pense pas vrai­ment à essayer d’être un showman. J’essaie juste de rester dans mon monde, dans ma carrière, en faisant les choses qui me conviennent. Je n’ai rien contre le fait que d’autres soient plus média­tisés que moi. C’est aux télé­spec­ta­teurs, aux fans de décider qui ils veulent mettre en avant. Il y a moins d’en­goue­ment donc moins d’at­tentes, je suppose, et je peux faire mon travail dans l’ombre des autres. »

A noter que le numéro 4 mondial affronte le jeune fran­çais Arthur Fils ce vendredi en quarts de finale de l’ATP 500 d’Hambourg.