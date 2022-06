Confronté pour la cinquième fois de sa carrière à Adrian Mannarino, ce samedi en demi‐finale du tournoi de Bois‐le‐Duc, aux Pays‐Bas, Daniil Medvedev est prévenu. Battu trois fois sur quatre dont deux fois sur gazon par le Tricolore, le numéro 2 mondial s’at­tend à une rencontre très compli­quée face à un vrai spécia­liste de la surface.

Après sa victoire étri­quée face à Ivaskha ce vendredi en quarts de finale, le Russe s’est exprimé au micro de l’ATP : « Je n’ai pas été très bon au début du premier set, mais fina­le­ment nous avons tous deux réussi à trouver notre rythme, il y a eu de bons échanges. C’était une ques­tion de quelques points où parfois j’ai bien servi et j’ai eu un peu de chance à 8–8 grâce à la bande du filet, et c’est aussi cela le tennis. Et cela a fait une grande diffé­rence. Je n’ai pas beau­coup de points à défendre sur le gazon et j’en ai à gagner, donc j’es­père pouvoir bien jouer, en commen­çant ici. Chaque tour est syno­nyme de points et plus on monte, plus il faut monter en puis­sance », a déclaré Daniil sur le court avant d’évo­quer son duel face à Manna : « Je suis prêt à souffrir. »