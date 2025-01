Si Giovanni Mpetshi Perricard est incon­tes­ta­ble­ment le joueur fran­çais en forme de ce début de saison grâce à ses victoires face à Kyrgios, Tiafoe, Mensik et sa quali­fi­ca­tion en demi‐finale du très relevé ATP 250 de Brisbane, Alexandre Muller n’est pas en reste.

Lui aussi qualifié pour le dernier carré, sur le tournoi de Hong‐Kong, après son joli succès face à un autre Tricolore, Arthur Fils, l’ac­tuel 67e joueur mondial a dévoilé pour nos confrères de L’Équipe ce qui avait fait la diffé­rence pendant l’in­ter­saison. Extraits.

Avez‐vous changé quelque chose dans votre approche de cette saison 2025 ?

« Oui, je suis parti me préparer en décembre à Dubaï, pour me frotter aux meilleurs pendant cette période impor­tante. J’ai fait des sets avec David Goffin, Giovanni Mpetshi Perricard, Jannik Sinner… S’entraîner avec les meilleurs, ça nous rend meilleurs, et je pense qu’il y a aussi un peu de ça pour expli­quer mon début de saison. »