En confé­rence de presse après sa victoire contre Flavio Cobolli (6−2, 6–4) au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Arthur Fils (20 ans) a évoqué sa rela­tion avec Gaël Monfils (38 ans).

« Nous en avons parlé, des tactiques (à Monte‐Carlo, ndlr). Je ne vais pas vous dire ce que nous avons dit. Et aussi quelques blagues. Que ce soit avec Gaël ou Richard, je m’en­tends très bien avec tous les joueurs de cette géné­ra­tion. Ils essaient toujours d’aider les plus jeunes, donc c’est toujours sympa de pouvoir discuter avec eux et de comprendre leur expé­rience et de voir comment ils ont géré certaines situa­tions auxquelles nous sommes confrontés. »

En huitièmes de finale, numéro 1 fran­çais affron­tera juste­ment le tombeur de Monfils en la personne d’Andrey Rublev.