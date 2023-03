Forcément déçu mais loin d’être abattu en confé­rence de presse après sa défaite face à Carlos Alcaraz, ce dimanche en finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Daniil Medvedev a tenté d’ana­lyser son échec et ce qu’il aurait pu changer au cours d’une finale qui est passée à toute allure (seule­ment 1h10 de jeu).

« J’ai essayé, parce que c’est ce que je fais tout le temps si quelque chose ne fonc­tionne pas. Mais quand le gars sert à plus de 210 km/h sur le T et que vous ne le renvoyez pas, il n’y a pas grand‐chose à changer… Ensuite, au moment où j’ai commencé à sentir que je m’amé­lio­rais un peu dans l’échange et que je manquais moins de balles – j’en ai manqué beau­coup aujourd’hui… -, il a sorti trois amor­ties d’affilée… »