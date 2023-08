Thiem a livré une perfor­mance excep­tion­nelle hier en demi‐finale du tournoi de Kitzbühel. L’Autrichien a sauvé 5 balles de match pour fina­le­ment arra­cher la victoire à la cinquième tête de série : Laslo Djere. Victoire encore plus savou­reuse pour Dominic Thiem, puisqu’il décroche sa première finale depuis plus de 2 ans, chez lui, en Autriche. Le joueur de 29 ans s’est livré à l’ATP après ce match plus qu’éprouvant :

« Je ne sais pas si je peux encore produire de bons mots. C’était proba­ble­ment le plus long match que j’ai jamais joué dans ma vie, y compris quand j’étais enfant. C’était un match très diffi­cile et intense, telle­ment serré à chaque set, à chaque jeu. Je savais dès le début que ce serait si serré, les trois ou quatre premiers jeu ont duré 20, 25 minutes. C’est très spécial aujourd’hui, ma première finale sur le circuit depuis ma bles­sure au poignet. Je ne pour­rais pas être plus heureux que ce soit ici en Autriche à la maison. C’était juste une atmo­sphère incroyable encore. »