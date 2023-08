Milos sera présent à Toronto où il est forcé­ment très attendu.

Il s’est donc livré auprès du Toronto Star, un média de réfé­rence dans son pays.

Si son retour à Wimbledon s’est terminé par une bles­sure, il est prêt pour le tournoi le plus impor­tant dans son pays.

Lors de cet entre­tien, il est revenu sur son jeu et son fameux service qui fait des ravages.

« Si je ne servais pas si fort, je ne serais proba­ble­ment pas aussi bon que je le suis. La seule chose que je souhaite, c’est de trouver un meilleur équi­libre aujourd’hui. Il y avait beau­coup de gens autour de moi qui disaient : ‘Tu dois ralentir ». Mais c’est telle­ment diffi­cile de savoir ce qu’il se passe­rait si je ne tentais pas toujours mes premieres balles. Cela m’aurait‐il permis de rester plus long­temps sur le court ? Oui, mais aurais‐je atteint le même niveau ? Je ne connais vrai­ment pas les réponses. Et de toute façon, ce genre de regrets me traverse rare­ment l’es­prit, voire jamais. »