Même s’il n’a pas bous­culé des ténors, Daniil Medvedev, qui a une grosse pres­sion au Mexique, a dominé Berankis cette nuit (6–2, 6–2) pour se quali­fier pour le dernier carré à Los Cabos.

La tâche sera main­te­nant plus compli­quée face à un certain Kecmanovic. À l’issue de son quart de finale, le Russe était satis­fait mais aussi terri­ble­ment impatient.

« Mon adver­saire a joué très diffé­rem­ment que celui au tour précé­dent. Il était beau­coup plus agressif. Pour être honnête, contre ce type de joueur, parfois vous n’avez pas grand‐chose à faire. Il faut juste essayer de bien servir, de ramener les balles dans le court. C’est ce que j’ai réussi à faire. De toute façon, j’aime jouer sur les courts durs. Je joue très bien ici jusqu’à présent. Plus on avance, plus les matchs sont diffi­ciles, plus les adver­saires sont durs, plus la pres­sion monte. Mais c’est ce qu’on aime, et j’ai hâte d’être à demain. »