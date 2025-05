Quart de fina­liste, il va affronter Arnaldi, Jack Draper réalise une saison assez folle. Comparé forcé­ment à Nadal, il essaye de ne pas trop y penser.

« Je veux dire que je n’ai pas encore gagné 14 Roland Garros ! (rire) Rafa est évidem­ment quel­qu’un, en tant que gaucher, que j’ad­mi­rais quand j’étais plus jeune. Je ne me compare pas à lui, mais j’aime à penser que je veux avoir les mêmes qualités que Rafa. Qu’il s’agisse de son atti­tude ou de son coup droit. Il y a certaines choses que je peux prendre de lui, c’est sûr, mais je ne suis pas encore à son niveau sur la terre battue. Je pense que les joueurs qui viennent du Royaume‐Uni ou qui ne jouent pas souvent sur cette surface se lancent avec l’idée qu’ils ne seront pas très bons sur la terre battue, ce qui peut les empê­cher d’aller plus loin. »