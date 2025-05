Sur une bonne lancée au Masters 1000 de Madrid, Coco Gauff retrou­vera aujourd’hui sa grande rivale Iga Swiatek en demi‐finale. En confé­rence de presse, l’Américaine s’est réjouie des sensa­tions qu’elle a retrou­vées à moins d’un mois de Roland‐Garros. Et à l’en­tendre parler, ses haters ont une certaine respon­sa­bi­lité dans tout cela…

« C’est une source d’énergie pour moi. Dans ce sport, la saison est très longue, et parfois les fans s’emportent après quelques défaites, ils pensent que la carrière est terminée. Je pense juste à conti­nuer à m’en­traîner, à me concen­trer sur moi‐même et à essayer de faire taire tous ces gens. Je ne nourris pas ce que les gens disent, car je sais que c’est faux. J’aimerais, du plus profond de mon cœur, jouer un tennis parfait chaque année pendant les dix prochaines années, même si je ne sais pas combien de temps je resterai sur le circuit. Mais je ne peux pas. C’est impos­sible ; personne ne le sait. Ça fait partie de la vie, alors je me sers de tout ça comme motivation. »