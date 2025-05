Se frayer un chemin vers le sport de haut niveau n’est jamais aisé, et demande énor­mé­ment de sacri­fices au quoti­dien. Certaines têtes d’af­fiche de l’ATP ont eu des mots forts sur ce point, comme Carlos Alcaraz qui se dépeint en un « esclave du tennis ». Une vision partagée par Jack Draper qui s’in­ter­roge sur sa longé­vité dans le tennis.

« On ne peut pas nier que dans tout sport profes­sionnel, et en parti­cu­lier dans le tennis, c’est un travail acharné. Nous jouons, nous sommes en compé­ti­tion, nous sommes loin de nos familles, nous sacri­fions nos vies. Si vous prati­quez ce sport correc­te­ment et que vous vous donnez à fond tous les jours, c’est diffi­cile et je doute de moi tous les jours. Puis‐je conti­nuer ? Si vous voulez devenir grand, c’est ce que vous devez faire. Je ne sais pas combien de temps je jouerai. Je ne sais pas si je jouerai jusqu’à la tren­taine. Je vais simple­ment essayer de tirer le meilleur parti de ma carrière et, je l’es­père, de réaliser mon poten­tiel. Je sais que pour y parvenir, je dois tout donner », a déclaré le cham­pion d’Indian Wells, en confé­rence de presse du Masters 1000 de Madrid.