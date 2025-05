Près de six mois après son retrait des courts, Rafael Nadal a plus de temps devant lui pour s’oc­cuper de son académie, mais aussi à accorder aux médias pour réagir aux moments forts de sa carrière.

Dans un entre­tien accordé à CNN, le taureau de Manacor est revenu sur ce que signifie pour lui Roland‐Garros. Encore aujourd’hui, le roi de la terre battue a du mal à réaliser ses accom­plis­se­ments dantesques, sur l’ocre parisien.

« C’est l’en­droit le plus impor­tant de ma carrière profes­sion­nelle, sans aucun doute, l’en­droit où j’ai vécu les plus grandes émotions. J’ai reçu des invi­ta­tions de Monaco, de Rome, de Barcelone, et je suis sûr que cela se produira peut‐être l’année prochaine, mais la première, je voulais donner la prio­rité à Roland‐Garros, je pense que c’est juste, je suis excité à ce sujet, je vais être ému. C’est quelque chose que vous devez construire année après année, vous construisez cette connexion, vous construisez ces moments magiques, mais bien sûr, j’ai été un bon joueur de tennis sur terre battue. C’est un peu un euphé­misme. C’est vrai, j’ai bien joué dans tous les tour­nois sur terre battue, c’est quelque chose de plus en plus spécial, ce court fait partie de l’his­toire de notre sport, et pour moi aujourd’hui quand je me dis que j’ai gagné 14 fois là‐bas, c’est quelque chose qui pour moi, même si je n’aime pas le dire, c’est quelque chose de fou, quelque chose que je n’au­rais jamais pensé avoir la chance de faire », a déclaré celui qui se rendra à Paris le 25 mai prochain pour hommage qui s’an­nonce riche en émotions.