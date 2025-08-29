C’est une vraie bonne nouvelle que nous avons appris ce matin via un communiqué officiel venu du All In Group. Lyon va à nouveau accueillir un tournoi ATP 250 car l’Open 13, autrefois à Marseille, déménage dans la capitale des Gaules.
La nouvelle date sera effective en 2026, du 18 au 26 octobre, dans la LDLC Arena qui est une salle moderne, plus adaptée et performante que le vieux palais des sports de Marseille.
Lyon a toujours été une ville de tennis et le public va encore répondre présent, c’est une certitude.
Publié le vendredi 29 août 2025 à 12:12