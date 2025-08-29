AccueilATPATP - MarseilleL'Open 13 va déménager à Lyon !
L'Open 13 va démé­nager à Lyon !

C’est une vraie bonne nouvelle que nous avons appris ce matin via un commu­niqué offi­ciel venu du All In Group. Lyon va à nouveau accueillir un tournoi ATP 250 car l’Open 13, autre­fois à Marseille, démé­nage dans la capi­tale des Gaules.

La nouvelle date sera effec­tive en 2026, du 18 au 26 octobre, dans la LDLC Arena qui est une salle moderne, plus adaptée et perfor­mante que le vieux palais des sports de Marseille.

Lyon a toujours été une ville de tennis et le public va encore répondre présent, c’est une certitude.

Publié le vendredi 29 août 2025 à 12:12

