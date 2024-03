Après avoir humble­ment et de façon assez drôle admis qu’il s’était senti comme un gamin de 13 ans lors de sa défaite face à Grigor Dimitrov en quarts de finale du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz, inter­rogé en confé­rence de presse sur la sensa­tion qu’on pouvait ressentir face à un joueur dans la fameuse « zone », a fait part d’une certaine impuis­sance tout en se proje­tant déjà sur le prochain affron­te­ment face au Bulgare.

« Je veux vrai­ment voir les statis­tiques. On va proba­ble­ment lui donner une note de 10 ou 9,9, quelque chose comme ça (sourire). Une fois que vous entrez sur le terrain, il est encore plus diffi­cile de trouver des solu­tions pour savoir où vous devez aller ou ce que vous devez faire. Mais le prochain match que je jouerai contre lui, et je suis sûr qu’il y en aura un autre, j’es­saierai proba­ble­ment de faire beau­coup de choses diffé­rentes. Quand on voit Grigor jouer à ce niveau, c’est vrai­ment diffi­cile de jouer. »