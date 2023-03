Auteur d’une nouvelle pres­ta­tion remar­quable contre Tommy Paul en huitièmes de finale à Miami, Carlos Alcaraz continue d’épater match après match le monde du tennis. Ses qualités tennis­tiques et physiques impres­sionnent tout autant que son atti­tude et son audace. Et face aux médias, il ne s’est jamais caché. Au contraire. Il persiste et signe.

« J’essaie de ne pas trop penser à la possi­bi­lité de réaliser le Sunshine Double, je sais que je dois avancer au jour le jour, mais c’est évidem­ment diffi­cile parce que j’ai­me­rais faire partie de ce groupe restreint de privi­lé­giés qui l’ont réalisé. A l’US Open, j’ai réalisé mon rêve d’être vain­queur d’un Grand Chelem et d’être numéro un, mais je suis un homme très ambi­tieux qui se fixe constam­ment des objec­tifs. En ce moment, mon grand défi est d’être l’un des meilleurs de tous les temps. Cela peut paraître fou, mais je veux être comme le Big 3 et c’est ce qui me motive à donner le meilleur de moi‐même », a annoncé le plus jeune numéro 1 mondial, qui affron­tera Taylor Fritz en quarts de finale du Masters 1000 floridien.