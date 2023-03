Pas d’ex­ploit pour Quentin Halys, battu dans la nuit à Miami par Daniil Medvedev (6−4, 6–2), au terme d’un match longue­ment retardé à cause de la pluie. Auteur d’un beau parcours avec des victoires sur Martinez, De Minaur et McDonald, le Français avait du mal à cacher sa décep­tion même s’il venait de perdre face à un joueur ayant remporté 21 de ses 22 derniers matchs.

« Franchement je suis passé un peu à côté, je suis un peu frustré. Je pense que je n’ai pas très bien joué et lui non plus, dans ces condi­tions un peu ‘space’. C’était plus lent, même lui a fait des fautes inha­bi­tuelles. Il n’y a pas eu vrai­ment de match, c’était bizarre. Il n’y a pas eu beau­coup d’in­ten­sité. Je n’ai pas réussi à frapper fort. Je me fais breaker trois fois, en perdant mon service tôt dans les deux sets et lui a bien servi. C’était compliqué d’exister pour moi ce soir, mais je pense qu’il y avait mieux à faire. L’attente (à cause de la pluie) ne m’a pas perturbé plus que ça, c’est loin d’être une excuse », a analysé le 79e mondial dans des propos rapportés par L’Equipe.

Medvedev affron­tera en quarts de finale Christopher Eubanks, tombeur de l’autre Français encore en lice, Adrian Mannarino.