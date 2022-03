Qualifié pour les huitièmes de finale à Miami après une victoire sans accroc face à Marin Cilic (6–4, 6–4), Carlos Alcaraz, qui n’a toujours pas baissé en inten­sité depuis Indian Wells, est revenu sur son niveau de jeu impres­sion­nant en confé­rence de presse.

« Je suis très agressif. J’essaie de jouer de manière très solide et rapide, et quand j’y parviens, mes adver­saires ont du mal à s’ha­bi­tuer à ma tactique et c’est pour cela que je gagne les matchs que je gagne. Vous devez soigner les détails et avoir des objec­tifs clairs. C’est ce que Juan Carlos (Ferrero son coach, ndlr) me dit toujours », a déclaré l’ac­tuel 16e joueur mondial avant d’évo­quer plus préci­sé­ment sa victoire face au Croate. « J’ai très bien commencé. Il était impor­tant de prendre confiance dès le début, c’était la clé, de partir avec un avan­tage dès le début. Je pense que le public a apprécié mon jeu, avec les drop shots et le fait d’être très offensif. Je dirais que les gens d’ici aiment ce style, à Miami, parce que beau­coup de gens, comme moi, parlent espagnol. »