Interrogé avant la finale contre Jannik Sinner à Miami, le coach d’Hubert Hurkacz, Craig Boynton, a réagi aux nombreuses compa­rai­sons entre son poulain et Andy Murray.

« Les gens ont dit qu’il était un peu un miroir d’Andy Murray, avec une routine simi­laire sur les retours, un revers un peu simi­laire. Mais il est un peu plus grand qu’Andy. Le dépla­ce­ment d’Andy était phéno­ménal. Mais Hubi (Hubert) est aussi un très bon athlète. Le travail et les amélio­ra­tions ici et là sont excel­lents, mais sa volonté de vouloir revenir le lende­main après une décon­venue, avec une excel­lente atti­tude, c’est ce que j’ad­mire le plus. Il est plus que prêt à travailler et à être coaché », a révélé Craig Boynton. Les retours autour d’Hubert Hurkacz sont géné­ra­le­ment unanimes pour dire qu’il est un joueur exemplaire.