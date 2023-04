« Ce matin, en me réveillant, je ne me sentais pas très bien, comme un peu malade », révé­lait Jannik Sinner après sa défaite contre Daniil Medvedev en finale du Masters 1000 de Miami. Interrogé en confé­rence de presse sur l’état de forme de l’Italien durant la rencontre, le numéro 4 mondial a donné son point de vue.

« Il y a deux manières d’aborder une finale. Soit on sent l’adré­na­line et on est à fond dès le premier point. Soit vous arrivez fatigué et il vous faut trouver un moyen pour jouer de mieux en mieux. Aujourd’hui (dimanche), j’ai trouvé qu’on était tous les deux fati­gués. Il faisait chaud et surtout humide. J’ai vu qu’il commen­çait à baisser physi­que­ment. Et moi, je me suis senti de mieux en mieux. »