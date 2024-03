S’il a été battu en deux sets par Carlos Alcaraz (6−2, 6–4) au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, Gaël Monfils a expliqué à L’Equipe ne pas avoir la sensa­tion d’avoir livré un mauvais match. Au contraire.

« J’ai l’im­pres­sion d’avoir fait un bon match. Alors, je sais que c’est bizarre pour les gens d’en­tendre que j’ai fait un bon match alors que j’ai pris 2 et 4. Mais j’ai fait un bon match. C’est juste que le mec en face m’im­pose quelque chose de parti­cu­lier, une qualité de balle… Et puis une telle couver­ture de terrain. C’est ce qui m’a le plus impres­sionné, et je sais de quoi je parle. Je tapais fort et il y avait beau­coup de balles où je voulais rentrer dans le court, mais elles reve­naient quasi­ment aussi vite. Avec ces condi­tions moins rapides en nocturne, c’est un peu plus compliqué de lui rentrer dedans. Et il couvre telle­ment bien… Il faisait tout un peu mieux que moi et je n’ai pas réussi à tenir assez pour l’emmener un peu plus loin. »