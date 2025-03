Alors que tout le monde atten­dait un duel 100% serbe au deuxième tour du Masters 1000 de Miami entre le maître, Novak Djokovic, et son élève, Hamad Medjedovic, Rinky Hijikata est venu rebattre les cartes.

Tombeur du jeune espoir en trois manches (7−5, 3–6, 7–5) après un sacré combat de 2h20 de jeu, l’Australien, 86e mondial, aura donc le privi­lège et surtout l’op­por­tu­nité de se mesurer à l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem.

Rinky sets clash with Djokovic 💥



Rinky Hijikata comes from a break down in the third to defeat 🇷🇸 Hamad Medjedovic 7–5, 3–6, 7–5.



