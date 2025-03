Alors qu’une vidéo a dévoilé le contenu de la discus­sion houleuse entre Corentin Moutet et Alexander Bublik lors du quart de finale du Challenger de Phoenix il y a quelques jours, le Kazakh ayant proposé au Français de se battre, ce dernier a tenu à réagir via son compte Twitter.

Et visi­ble­ment, Corentin semble repro­cher à Bublik de faire le show devant les caméras puis de se comporter de manière diffé­rente lorsque celles‐ci ne sont plus là.

People are different in front of the camera and behind the camera 🙃



Real knows I won’t say more about this

Real knows https://t.co/F1Eh9vL6Kf