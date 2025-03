Alors que la présen­ta­tion de l’édi­tion 2025 du Masters 1000 de Monte‐Carlo a eu lieu il y a quelques jours à Paris, David Massey, direc­teur du tournoi, a été inter­rogé sur un éven­tuel hommage en l’hon­neur de Rafael Nadal, 11 fois vain­queur de l’évè­ne­ment. Et visi­ble­ment, il faudra encore patienter un an.

« J’ai compris qu’il se réser­vait pour Roland‐Garros. Donc il va venir à Roland‐Garros, je crois que tout est déjà prévu avec eux. Cela va être un grand moment dans un tournoi qui a beau­coup compté pour lui. Nous, on a ciblé 2026. On comprend bien qu’il veut garder tout cela (les hommages, ndlr) pour cette année à Roland‐Garros. Mais on a hâte de le voir en 2026 », a déclaré Massey chez nos confrères de RMC Sports.