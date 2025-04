De passage en confé­rence de presse après sa défaite en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo face à Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti a rendu un magni­fique hommage à son collègue espagnol.

« Carlos est déjà une légende de ce sport, même s’il est plus jeune que moi. C’est un batteur de records, et sur le court, on ressent parfois son aura. Mais aujourd’hui (dimanche), honnê­te­ment, je pense avoir joué un premier set fantas­tique, ce qui l’a poussé à changer quelque chose dans son jeu. Si j’étais physi­que­ment à 100 %, j’au­rais proba­ble­ment pu être plus présent et conserver mon énergie. C’est ce qu’il faut pour essayer de battre un joueur comme Carlos. Bien sûr, comme je l’ai dit sur le terrain, j’es­saierai de prendre ma revanche contre lui, je l’es­père bientôt. »