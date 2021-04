Que faut‐il vrai­ment attendre de Gaël Monfils à Monaco ?

Voila une ques­tion légi­time après un début de saison marqué par une défaite cinglante au 1er tour en Australie face à l’es­poir finlan­dais Emil Ruusuvuori en 5 manches. Défaite suivie d’une confé­rence de presse assez triste où la « Monf » avait versé des larmes avant de décider quelques jours plus tard de prendre du repos.

« Je m’en­traine comme un boucher et rien ne va sur le court », avait déclaré le Tricolore, dépité par son niveau de jeu mais aussi par son manque d’envie de se battre.

Quelques mois plus tard, le voila futur marié, et engagé à Monte‐Carlo, un tournoi où il a eu des hauts et de bas.

Son bilan au pied du rocher est de 13 victoires pour 10 défaites en 10 participations.

Il n’est pas revenu en prin­ci­pauté depuis 2016 où il avait atteint la finale, seule­ment battu par Rafael Nadal. Cette finale constitue d’ailleurs sa meilleure perfor­mance à mettre en face de ces 5 défaites au premier tour.

Tête de série 10, il affronte Andujar au 1er tour. En cas de victoire, il sera opposé à Pella ou Pouille. Logiquement, il devrait être au rendez‐vous si l’on se base sur son talent sur terre.

De ce fait, son poten­tiel duel par la suite face à Berrettini serait un test impor­tant, voire décisif pour connaitre son poten­tiel sur cette saison sur ocre.