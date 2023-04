S’il est resté comme à son habi­tude calme et fair‐play face au tempé­ra­ment volca­nique d’Holger Rune en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Jannik Sinner n’a pas eu envie de s’éter­niser au moment de la poignée de main, presque aussi fraiche que celle entre Daniil Medvedev et Alexander Zverev deux jours plus tôt.

Le passage en confé­rence de presse de l’Italien était alors parti­cu­liè­re­ment attendue après sa défaite en trois sets. Mais il a décidé de rester sur sa ligne de conduite.

« Non, je ne veux pas faire de commen­taire, a stoppé Sinner au sujet du compor­te­ment de son adver­saire. Il a en revanche bien voulu résumer la partie briè­ve­ment. Avec la pluie, le court est devenu beau­coup plus lent. Mais c’était pareil pour les deux. Au début, il y avait beau­coup de vent. J’ai très bien géré la situa­tion. Après l’interruption, j’ai eu du mal à revenir dans le match. Ce troi­sième set a été comme les montagnes russes et il a été dans son sens. »