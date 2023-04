Sifflé par les nombreux suppor­ters italiens présents à Monte‐Carlo lors de sa demi‐finale contre Jannik Sinner, Holger Rune, dont on connaît déjà très bien le tempé­ra­ment volca­nique, n’a pas hésité à cham­brer en retour le public. En posant le doigt d’abord sur l’oreille puis sur la bouche.

En confé­rence de presse, après sa victoire en trois sets et une poignée de main tendue avec son adver­saire, le jeune danois a plei­ne­ment assumé son comportement.

« Si vous me posez la ques­tion, ma rela­tion avec le public a été fantas­tique. C’était super. Il y avait telle­ment d’énergie sur le court, c’était amusant. Et si vous demandez aux spec­ta­teurs, je pense qu’ils préfèrent ça plutôt que de voir deux joueurs baisser la tête et ne rien faire. J’ai trouvé que c’était un super match. Je dirais, pas tant au niveau du tennis lui‐même, mais que c’était l’un de mes plus beau matchs. C’était très très serré. J’ai eu des occa­sions. Il y a eu de très beaux points, de très beaux échanges. Chaque fois que je joue contre Jannik, c’est un match diffi­cile et je dois jouer mon meilleur tennis. »

A noter qu’il affron­tera Andrey Rublev en finale pour un deuxième titre en Masters 1000 après Bercy 2022.