Après s’être joli­ment distingué cette semaine suite à sa première victoire sur le circuit ATP, face à Richard Gasquet au premier tour du tournoi de Montpellier, Arthur Fils commence à susciter les inter­ro­ga­tions ainsi que les espoirs du haut de ses 18 ans.

Le fina­liste de Roland‐Garros juniors 2021 est en effet consi­déré comme un grand espoir du tennis trico­lore. Mais son nouvel entraî­neur depuis quelques mois, Laurent Raymond, aupa­ra­vant avec Corentin Moutet, veut avant tout raisonner étape par étape.

« Je ne lui ai pas fixé d’objectif de clas­se­ment parce que c’est toujours limi­tatif. Or, il ne faut pas donner de limite à sa progres­sion. J’ai donc établi un ensemble d’étapes à rayer au fur et à mesure, dans un ordre crois­sant. J’avais mis finale et victoire en Future mais je ne pense pas qu’il va y retourner… Ensuite, finale et victoire en Challenger. C’est fait. Gagner sur le grand circuit. C’est fait. J’ai mis aussi atteindre le dernier carré sur un ATP 250 ou mieux, gagner son premier match en Grand Chelem et avoir cette année le clas­se­ment pour entrer dans les tableaux de Grands Chelems. Si on coche toutes ces cases, ça sera très bien ! »