Benoit a toujours un tour dans son sac.

Après avoir débuté timi­de­ment son duel face à Murray, le Tricolore est monté en puis­sance en étant plus régu­lier et aussi plus créatif.

Porté par un public venu ce lundi soutenir leur chou­chou, Benoit parvient enfin à faire le break dans la seconde manche après avoir cédé dans la première trop rapi­de­ment (2−6).

Au moment où on le croyait enfin sur les rails, Benoit qui mène 4 jeux à 2 gamberge et tombe dans ses travers avec de nombreuses fautes directes.

On se retrouve alors dans un tie‐break irres­pi­rable où Benoit mène vite 5 points à 1 avant de sombrer. Heureusement, un sursaut d’or­gueil et un super passing en coup droit lui permet enfin d’ex­ploser de joie (7 point à 5).

Dans l’ul­time manche, Paire garde enfin rythme, et un niveau de jeu digne du grand circuit.

Et ce qui devait arriver, arriva, Benoit gagne sa première victoire sur le grand circuit (2−6, 7–6 (5), 6–3) depuis le tournoi de Washington en Août 2022.

Fallait pas l’in­viter a du se dire dans sa tête Andy Murray plutôt poussif en fin de match.